Tecnológicas e Tesla levam Nasdaq ao melhor dia desde novembro

A tecnologia foi o sector que impulsionou a bolsa de Nova Iorque na sessão desta terça-feira, tendo o Nasdaq tido o melhor dia desde novembro do ano passado. Após cinco dias de quedas, a fabricante automóvel Tesla – que negoceia neste índice – foi responsável pelos maiores ganhos, tendo disparado 19,61% para 673,41 dólares, depois de receber uma recomendação de compra.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones fechou com uma subida de 0,10% para 31.832,74 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 ganhou 1,36% para os 3.873,32 pontos. Já o Nasdaq disparou 3,69% para os 13.073,83 pontos, ao passo que o Russell 2000 valorizou 1,92% para os 2.245,25 pontos.

Por sua vez, as ações da empresa de videojogos GameStop saltaram 26,99% para 246,99 dólares, na sequência do anúncio da contratação de Ryan Cohen para liderar a transição para o negócio do comércio eletrónico (e-commerce).

A tecnológica Salesforce subiu 1,77% para 211,40 dólares, depois de a agência Reuters avançar, através de fontes, que a empresa de CRM está a preparar o diretor de operações, Bret Taylor, para o cargo de diretor executivo com o objetivo de apoiar o cofundador Marc Benioff.

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ está a cair mais de 1%. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, perde 2,01% para os 63,74 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a desvalorizar 1,57% para os 67,17 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro valoriza 0,49% face ao dólar, para os 1,1901 dólares, enquanto a libra esterlina sobe 0,48% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3891 dólares.

“A EIA espera que a procura alcance cerca de 98,2 mbpd [mil barris por dia] em meados de 2021. Se a OPEP mantiver a produção inalterada até então, isso pode significar que o défice aumentará dos atuais 2-3 mbpd para 3,5-5 mbpd em meados de 2021, o que indicaria um aumento dos preços para uma área de 90-100 dólares. No entanto, tais níveis elevados serão difíceis de manter por um longo período”, referem os analistas da XTB, em research.