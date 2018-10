Tecnológica brasileira Nap IT chega a Portugal

A Nap IT Global Network Solutions, consultora especializada em redes corporativas e de integração de soluções em tecnologias de informação, vai avançar para a internacionalização, com a abertura de novos escritórios nas cidades de Lisboa, Mountain View (Estados Unidos) e em Santiago (Chile). “Em Portugal, o foco será a prestação de serviços na União Europeia”, refere fonte oficial da empresa.

De acordo com o CEO da Nap IT, Rodrigo Alabarce, o plano de internacionalização contou com a criação de uma área especializada no atendimento de projetos em empresas multinacionais, a Global Advanced Services (GAS), onde foram investidos em 2016 cerca de 100 mil euros, principalmente para a contratação de profissionais altamente qualificados no mercado das tecnologias. Logo em 2017, a empresa faturou mais de cinco milhões de euros.

“Uma das vantagens da internacionalização para as empresas, é o aumento do leque para fornecimento de soluções por meio de parceiros locais. Algumas entregas poderão ser realizadas sem que haja processo aduaneiro, o que contribui para as empresas ganharem concorrência no mercado internacional”, refere o documento.

“Até ao momento, prestámos serviços para empresas multinacionais que já atuam na América do Sul, América do Norte, Europa e na Ásia. Com a nossa internacionalização, iremos facilitar os trâmites com os nossos clientes, que poderão contar com o apoio de uma equipa de consultores certificados pelos principais fabricantes de IT do mundo”, enfatiza Alabarce.

A expectativa da Nap IT é otimizar as relações com os clientes que já são atendidos pela operação no Brasil e com os fabricantes globais de soluções e equipamentos. Além de atender clientes no mercado europeu, a meta do responsável pela operação em Lisboa, Fábio Teixeira, executivo de contas internacionais da Nap IT, é abrir novos negócios.

“Um dos diferenciais da Nap IT é atuar dentro de um modelo de negócio disruptivo – o tuning de rede. Esta aplicação irá melhorar o desempenho dos equipamentos já instalados a partir de novas configurações, evitando as trocas de hardwares e de softwares, contribuindo positivamente para a economia das empresas, otimizando o seu funcionamento e reduzindo brutalmente os seus custos”, refere a empresa.

A Nap IT – Global Network Solutions é uma empresa brasileira especializada em consultoria de redes corporativas e integração de soluções em IT. Fundada em 2011, está sediada em Porto Alegre.