‘Telecoms’ europeias integram coligação para tornar UE mais verde e digital. NOS é a única portuguesa

A NOS é a única empresa de telecomunicações portuguesa a integrar a integrar a European Green Digital Coalition, que reúne um conjunto de grandes empresas europeias na áreas das tecnologias e das telecomunicações. Em comunicado, a NOS explica que a coligação, que pretende estimular uma transição mais sustentável e digital da economia, foi consumada na sexta-feira com a assinatura de uma declaração de interesses no âmbito do Digital Day 2021.

Além da NOS, a germânica Deutsche Telekom, a francesa Orange, a espanhola Telefonica, bem como a finlandesa Nokia e a britânica Vodafone integram a European Green Digital Coalition.

O Digital Day, uma iniciativa da Comissão Europeia e da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), ocorreu a 19 de março. No evento, as principais tecnológicas e telecoms europeias comprometeram-se em participar ativamente na transformação digital dos 27 Estados-Membros, estimulando operações mais verdes e digitais. O objetivo é que as operações destas empresas reduza as suas emissões de gases com efeito de estufa a um ritmo compatível com a limitação do aquecimento global a 1.5ºC, com o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2040.

Além de contribuir para a redução das emissões de gases com efeito estufa, os signatários do European Green Digital Coaliton comprometem-se a investir no desenvolvimento e implementação de soluções digitais verdes, de elevada eficiência em termos de consumo de energia e materiais, que resultem num impacto líquido positivo.

Comprometem-se também a desenvolver relações com outras organizações para desenvolver metodologias de avaliação padronizadas, confiáveis e comparáveis do impacto líquido sobre o ambiente e o clima de soluções digitais verdes em sectores prioritários (Energia, Transportes, Indústria, Agricultura e Construção civil).

Acresce o compromisso de contribuir para o desenvolvimento de diretrizes e recomendações para a implantação de soluções digitais verdes em diferentes sectores e o incentivo à qualificação da força de trabalho.

Neste sentido, as empresas que integram esta coligação europeia para um Europa mais digital e verde vão colaborar com a Comissão Europeia.