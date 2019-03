Telepizza com prejuízos de 10 milhões de euros em 2018

O grupo espanhol Telepizza teve prejuízos de 10,4 milhões de euros em 2018, quando, no ano anterior, tinha registado lucros de 31,8 milhões de euros. A cadeia de fast-food foi impactada pelos 42,1 milhões de euros em custos recorrentes e ajustes devido à aliança com a Pizza Hut.

Ainda assim, a empresa melhorou as suas margens de lucro operacional, teve uma subida de 14,5% nas vendas, em termos homólogos, para 636 milhões de euros, e aumentou o seu EBITDA – lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – em 5,2%, para 40,8 milhões de euros.

A multinacional garante que a aliança estratégica com a Pizza Hut (detida pela Yum! Brands Inc.) foi implementada “em tempo recorde”, está agora “totalmente operacional” e tornou-a na operadora líder mundial de pizzas multimarcas. O acordo, que foi assinado a 30 de dezembro de 2018, reinventou o grupo tricenário e duplicou-o de tamanho.

A aliança foi tornada pública em meados de maio e prevê que a Pizza Hut, com 17 mil restaurantes em mais de 100 países, duplique a sua presença na América Latina e Caraíbas, enquanto a Telepizza deverá abrir, pelo menos, 1.300 novos estabelecimentos durante a próxima década. No ano passado, o grupo fundado por Leopoldo Fernández Pujals abriu 129 novas lojas nos principais países no qual opera, somando 1.658 estabelecimentos, mas fechou portas a outras 85.