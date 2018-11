“Tem de haver credibilidade da empresa de gestão de condomínio com administração do edifício”, presidente da Condexpo

Procurar a colaboração com a profissionalização da gestão de condomínios e encontrar uma empresa que possa realizar essa gestão, até porque dessa forma é possível “fazer a compra em escala e diminuir o valor dos contratos e do financiamento de serviços para o condomínio”, refere é um dos principais objetivos da Condexpo – Salão Nacional de Soluções para Condomínios, que teve lugar no passado mês de outubro, no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL), onde especialistas e entidades se juntaram para oferecer o melhor que existe neste setor.

Nesta segunda edição marcaram presença cerca de dois mil visitantes, número semelhante a 2017. Eduardo Branco, presidente da Condexpo, em declarações ao Jornal Económico, refere que para o condómino aceitar que uma empresa faça a gestão do edifício onde vive “tem de haver uma credibilidade da empresa de gestão de condomínio com a administração do edifício”, sublinhando que “o acompanhamento é feito praticamente online e por isso não existem riscos, porque o ‘dono do cofre’ continua a ser o condomínio.

Deste modo, Eduardo Branco realça que “é muito mais vantajoso para um condomínio contratar uma empresa para supervisionar o trabalho, do que ser o condómino a ter esse encargo”. Num processo de procura de ambas as partes tanto pode ser a empresa “a tentar o contacto para dar explicações, mas pode partir do administrador caso entenda que essa é a melhor opção”, refere o líder da Condexpo.

Em Portugal, já são 70% os condomínios que são geridos por empresas, gerando anualmente 750 milhões de euros. A segunda edição da Condexpo foi assim mais uma oportunidade de negócio entre fornecedores, administradores e proprietários.

Para 2019, Eduardo Branco garante que “o foco está ainda mais no trabalho junto dos gestores, onde se pretende ter uma comunicação mais efetiva”, pretendendo por isso “alargar as vantagens para quem visita a feira”, dando inclusive um exemplo daquilo que se pode esperar em termos de novidades.

“No próximo ano teremos várias discussões sobre a importância da mobilidade nos condomínios (cadeiras de rodas, estacionamentos)”, referiu o presidente.