Tem uma PME ligada ao mar? Pode candidatar-se a consultoria científica gratuita

O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) tem a decorrer até ao dia 10 de dezembro o período de candidaturas para a ‘Open Call’ do projeto KETmaritime. O objetivo deste programa é “oferecer às pequenas e médias empresas (PME) ligadas ao sector do mar consultoria científica gratuita para a aplicação de tecnologias que lhes permitam desenvolver produtos e serviços inovadores”.

Numa segunda fase, vão ser escolhidas quatro empresas para serem desenvolvidos projetos-piloto com recurso a tecnologias inovadoras, em conjunto com os vários parceiros do projecto KETmaritime.

Recorde-se que o KETmaritime é um projeto internacional, liderado pelo INL, e que tem como parceiros Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Irlanda. No total, tem cerca de 1 milhão de euros disponíveis para ajudar a levar as empresas ligadas à indústria do mar as chamadas Key Enabling Technologies (KET) – que incluem desde a micro e nanoelectrónica; passando pela nanotecnologia; a biotecnologia industrial; os novos materiais; a fotónica e também as tecnologias avançadas de fabrico.

Podem candidatar-se a este projeto as PME de toda a zona Atlântica abrangida pelo projecto KETmaritime, nas áreas da construção naval; reparação e manutenção de navios e portos; navegação e logística; energias renováveis marinhas; petróleo e gás; pesca e aquicultura; biotecnologia marinha; processamento de peixe; entre outras.

As candidaturas podem ser apresentadas em português, inglês ou espanhol. Após o período de candidaturas, um comité composto pelos sete parceiros do projecto KETmaritime (INL; CIMAP; Fórum Oceano; MaREI; MSE; Prodintec e AIMEN) irá analisar as mesmas fazendo a escolha das PME que vão participar nas duas fases desta Open Call.

Os resultados para a primeira fase da Open Call (consultoria científica gratuita) vão ser conhecidos até ao dia 15 de janeiro de 2019. Já os resultados da segunda fase, relativa às quatro PME selecionadas para o desenvolvimento de projetos-piloto, vão ser conhecidos até 12 de abril de 2019.