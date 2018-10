Tem Whatsapp? Vêm aí a funcionalidade que ninguém queria

A publicidade está a caminho do WhatsApp e o Facebook já está a testar a sua implementação na versão da aplicação no iOS, noticiou o espanhol ”El Economista”, esta quinta feira.

Segundo o jornal, o Facebook está a testar anúncios no formato de stories. Depois de ver algumas histórias dos seus contactos – conteúdos que só estão disponíveis durante 24 horas -, no futuro poderão surgir anúncios entre as fotos e vídeos dos amigos, tal como no Instagram.

A plataforma de comunicação, que integra na gigante Facebook, conta com 1.500 milhões de usuários ativos mensais e Zuckerberg pretende aproveitar esse factor para integrar os anúncios.

Numa entrevista, Brian Acton, co-fundador da aplicação, revelou que a razão da sua saída deu-se ao facto da insistência do Facebook para monetizar a plataforma, avança a agência.

Precisamente, sob essa estratégia que quebra a máxima do WhatsApp de não exibir anúncios para seus usuários, o outro co-fundador do serviço de mensagens, Jan Koum, anunciou sua saída da empresa há alguns meses devido ao seu mau relacionamento com Zuckerberg.