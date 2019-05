Tens 18 anos e queres fazer um Interrail grátis este verão? Inscrições arrancam hoje

Se tens 18 anos, estás disponível para viajar durante cerca de um mês e tens curiosidade em conhecer a Europa esta iniciativa é para ti. A Comissão Europeia vai oferecer passes de Interrail a milhares de jovens com 18 anos, no âmbito do programa “DiscoverEU” (“Descobrir a União Europeia”). Depois da iniciativa lançada no ano passado, Bruxelas vai voltar a dar oportunidade aos jovens europeus de agarrarem na mochila, com mais um concurso. Os jovens interessados podem candidatar-se até ao próximo dia 16 de maio.

No âmbito desta iniciativa da União Europeia (EU), os jovens poderão viajar a título individual ou enquanto parte de um grupo constituído, no máximo, por cinco pessoas. Podem entrar em contacto com outros participantes e juntar-se a eles para fazer uma parte ou toda a viagem. O grupo DiscoverEU no Facebook é uma boa plataforma para isso. Regra geral, os participantes viajarão de comboio. No entanto, a fim de assegurar um amplo acesso em todo o continente, os participantes podem, em casos especiais, utilizar modos de transporte alternativos, tais como o autocarro ou o ferry, ou, excecionalmente, o avião.

Para poderes participar, tens de ter nascido entre 2 de julho de 2000 (inclusive) e 1 de julho de 2001 (inclusive), ter a nacionalidade de um dos Estados-Membros da União Europeia no momento da decisão de atribuição dos passes de viagem e indicar o número do cartão de cidadão ou do passaporte no formulário de candidatura em linha. Tudo o que tens de fazer é responder a uma série de perguntas, incluindo uma pergunta de desempate. Se fores selecionada ou selecionado, poderás fazer uma viagem com a duração mínima de um dia e máxima de 30 dias, que deverá decorrer entre 1 de agosto de 2019 e 31 de janeiro de 2020. Já na viagem, deverás partilhar histórias nas redes sociais, com a hashtag #discoverEU.

Calendário

Data de início do período de inscrição 2 de maio de 2019 (12h00 – hora de verão da Europa Central) Data final do período de inscrição 16 de maio de 2019 (12h00 – hora de verão da Europa Central) Comité de avaliação fim de maio de 2019 Comunicação da decisão de atribuição dos bilhetes meados de junho de 2019 Primeira data de partida 1 de agosto de 2019 Última data de regresso 31 de janeiro de 2020