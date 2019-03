Terceira idade: Portugal entre os países europeus que mais gastam em proteção social

Portugal é o sexto país da União Europeia (UE) com maiores gastos em percentagem do PIB, associados à terceira idade. Este representa aliás o principal contributo para os gastos sociais de proteção social em percentagem do PIB, segundo dados do Eurostat divulgados esta terça-feira.

De acordo com o organismo de estatística europeu, as despesas com a terceira idade representam 11,7% do PIB em 2017, que compara com os 12,1% em 2016 e os 12,3% em 2015. Portugal situa-se, assim, acima da média europeia, cujos gastos com a terceira idade se fixam em 10,7% e da média da UE de 10,1% do PIB.

A liderar os maiores gastos com este segmento está a Grécia (13,8%), seguida pela Finlândia (13,%) e por França (13,4%). No fim da tabela e com menores gastos em percentagem do PIB neste segmento estão a Islândia (3%), Irlanda (3,4%) e Lituânia (5,7%).

Portugal abaixo da média europeia nos gastos com proteção social

Portugal é ainda o 11º país da União Europeia (UE) com maior despesa em proteção social em percentagem do PIB. No entanto, situa-se abaixo da média da zona euro e da União Europeia.

De acordo com o organismo de estatística europeu, as despesas em proteção social em Portugal caíram para 17,4% do PIB em 2017, face aos 18% registados em 2016 e aos 18,4% de 2015. Este valor compara com a média da zona euro, cuja despesa se situa nos 19,8% do PIB e 18,8% da UE, em 2017.

O ranking dos países com maior despesa é liderado pela Finlândia (24,9%), seguido por França (24,3%) e pela Dinamarca (22,4%). Já no fim da tabela, estão a Irlanda (9,5%), Islândia (9,7%) e Lituânia (11,2%).