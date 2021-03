Terceiro voo humanitário vindo do Brasil chegou hoje a Lisboa

Chegou esta quarta-feira, 17 de março, a Lisboa, o terceiro avião vindo de São Paulo, no Brasil através da TAP com cerca de 300 passageiros a bordo, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros português na sua conta da rede social Twitter”.

A companhia aérea portuguesa já tinha transportado passageiros provenientes do território brasileiro a 6 e 11 de março.

De recordar no entanto, que o Governo português continua a proibir todos os voos, comerciais ou privados, dos aeroportos ou aeródromos de Portugal continental, com origem ou destino no Brasil devido ao contexto da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, até ao dia 31 de março.

O Brasil anunciou na segunda-feira três novos voos comerciais extraordinários entre Lisboa e São Paulo, em 23, 25 e 27 deste mês e operados pela companhia aérea brasileira Latam, visando o repatriamento de cidadãos retidos em Portugal.

“Para atender à demanda [procura] de nacionais brasileiros impossibilitados de retornar ao país devido à suspensão temporária da rota aérea entre Brasil e Portugal, foi autorizada a realização de mais três voos comerciais extraordinários entre Lisboa e Guarulhos (São Paulo), a serem operados pela empresa aérea Latam, nos dias 23, 25 e 27 de março de 2021”, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro em comunicado.