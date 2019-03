Tesla apresenta quinto modelo: Model Y vai ser um SUV

Depois de ter conseguido colocar o Model 3 no mercado global a um preço mais acessível do que os modelo S eX, a Tesla vem agora apresentar o seu novo modelo e já tem data de apresentação.

O SUV Model Y vai ser apresentado a 14 de março durante um evento em Los Angeles e será o quinto a integrar no catálogo da empresa desde de que foi fundada em 2003.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

O Modelo Y vai partilhar cerca de 75% das suas peças com o Modelo 3, que atualmente é o carro mais acessível da Tesla. Em Portugal este modelo ronda os 60 mil euros, na sua versão mais barata. Apesar de este preço significar que o Model 3 ainda fica fora d alcance da maioria dos bolsos dos portugueses, mesmo assim fica mais barata face aos 100 mil euros dos modelos S e X.

Musk provocou que apesar do novo carro ser 10% maior e custar 10% mais, terá um alcance um pouco menor do que o Modelo 3. Este novo elétrico da Tesla também não vai ter as famosas portas estilo “Falcon Wing” que são encontradas no maior SUV da Tesla, o Modelo X.

Contudo as novidades não acabam aí. O CEO foi mais longe e acabou também agora por anunciar mais uma novidade: já esta semana, no dia 6 de abril, a Tesla irá ligar os novos Supercharger, na sua versão 3.0.

First public Tesla V3.0 Supercharger Station goes live Wed 8pm — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

Existem muito poucas informações sobre estes novos postos de carregamento, mas do que Elon Musk descreveu já, devem reduzir para minutos os tempos de carga, que hora demoram cerca de 1 hora.

Existe no entanto um pormenor importante. Nenhum dos atuais Tesla devem suportar os modos de carga destes Supercharger. Espera-se que apenas os novos modelos os possam suportar.

Estas novidades chegam apenas três dias depois da Tesla ter anunciado o Model 3 por 35 mil dólares, o modelo mais barato de sempre e a transição das vendas para o online, resultando no encerramento de várias concessionárias.