Tesla expõe Model 3 pela primeira vez em Portugal, mas entregas só começam em 2019

O novo sedan familiar (automóvel) da Tesla, o Model 3, chegou a Portugal esta quarta-feira – mas apenas para ficar em exposição no showroom que a fabricante norte-americana tem no El Corte Inglés, em Lisboa. O Jornal Económico esteve na abertura da exposição, pelas 10 horas, que ficará aberta até às 22h30, e falou com a equipa da Tesla e com clientes sobre o modelo que recebeu mais de 325 mil reservas na primeira semana da sua apresentação. Contudo, as entregas fora dos Estados Unidos só devam começar no primeiro semestre de 2019.

O showroom da Tesla Portugal acolheu, à hora de abertura, cerca de três dezenas de potenciais proprietários e público em geral curiosos pelo Model 3. O entusiasmo era geral, apesar de um proprietário de um Tesla ter comentado com o jornal não compreender “a razão desta exposição, se não há novidades para dar”. Outros dois proprietários de um automóvel Tesla, visivelmente entusiasmados, afirmaram estar a pensar em encomendar um Model 3. “Estilo e desempenho”, os atributos que despertou o interesse de ambos.

Embora a Tesla ainda não tenha revelado quando serão entregues as primeiras unidades em Portugal, um elemento da equipa da Tesla, que explicava os pormenores do novo sedan da marca aos interessados, explicou que na primeira metade do próximo ano chegará à Europa um lote de 15.000 unidades.

Também os preços de venda não são conhecidos, mas no sítio da Tesla lê-se que o Model 3 tem “uma autonomia de 220 milhas a partir de somente 35.000 dólares, sem contar com incentivos”. Facto é que, por agora, a fabricante norte-americana não revelou nada de oficial.

O que se sabe do Model 3?

Assim que foi apresentado, o Model 3 recebeu mais de 325 mil reservas na primeira semana da sua apresentação tendo os resultados do último trimestre de 2018 revelado um impacto “histórico” do Model 3, de acordo com o comunicado aos acionistas da Tesla.

O Model 3 “foi o carro mais vendido nos EUA em termos de receita e o quinto carro mais vendido em volume. Com a produção média semanal do Model 3 durante (excluindo paradas programadas) de aproximadamente 4.300 unidades por semana, obtivemos lucro líquido GAAP [o padrão contável adotado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA] de 312 milhões de dólares”.

Na sequência desses números, a margem bruta do Model 3 é superior a 20%, excedendo o guidance da Tesla.