Tesla lança nova tecnologia para carregar carros elétricos em quinze minutos

A Tesla informou que está a lançar uma nova tecnologia que reduzirá os tempos de recarga dos seus veículos elétricos em cerca de 15 minutos, segundo revela a “Bloomberg” esta quinta-feira.

Este é o novo projeto da empresa liderada por Elon Musk, através da nova rede V3 Supercharging. Esta função vai permitir reduzir em metade do tempo médio que os utilizadores gastam na recarga dos seus automóveis. A Tesla espera ser capaz de recarregar o dobro dos carros por dia até ao final de 2019.

A primeira versão do V3 Supercharger vai começar já no próximo dia 6 de abril. Após a sua implementação na América do Norte, a tecnologia chegará à Europa e à região da Ásia no quarto trimestre.

First public Tesla V3.0 Supercharger Station goes live Wed 8pm — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

No entanto, nenhum dos atuais modelos da Tesla deverão suportar os modos de carga deste Supercharger, sendo apenas aplicável aos novos modelos.