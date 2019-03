Tesla quer ‘despistar’ prejuízos e fecha lojas. Model 3 à venda online

A Tesla vai transferir as suas vendas para o online e fechar lojas físicas numa tentativa de fugir aos prejuízos e concretizar o lançamento de um modelo elétrico mais baratos e acessível às massas, o Model 3. No comunicado publicado no site da empresa, a Tesla enfatizou que a mudança das vendas apenas o digital vai permitir a venda deste veículo pelo preço de 35 mil dólares (cerca 31 mil euros). Segundo Musk, a versão low cost do Model 3 chegará à Europa “dentro de seis meses” )mas não ao mesmo preço.

Base Model 3 available in Europe in ~6 months, Asia 6 to 8 months. Latter contingent on Shanghai Gigafactory. Country-specific taxes & import duties mean price may be 25% or more above US number. — Elon Musk (@elonmusk) March 1, 2019

“O Model 3 base estará disponível na Europa em mais ou menos seis meses, e na Ásia dentro de seis a oito meses”, escreveu o CEO da Tesla no Twitter, alertando que, devido à fiscalidade e aos direitos aduaneiros sobre produtos importados deverá elevar “em 25% ou mais” o preço a praticar nos Estados Unidos.

Além do modelo a 35 mil dólares, a fabricante introduz outra versão, a 37 mil dólares, com uma autonomia ligeiramente superior (386 quilométros) à do “irmão” mais barato, mas com a vantagem de manter no interior algumas das características premium dos modelos de luxo da marca.

Para poder ter esta oferta no mercado, a empresa precisa, no entanto, de voltar a cortar custos, salientou Elon Musk, durante uma conversa com jornalistas norte-americanos. Depois de dois despedimentos coletivos em 2018, optou agora pela passagem para o e-commerce. “Não há outra forma de obter as poupanças de que necessitamos”, garantiu o CEO da empresa, citado pela agência “Bloomberg“.

“Transferir todas as vendas online, combinado com outras eficiências de custo contínuas, vai-nos permitir reduzir todos os preços dos veículos em média de 6% (…). Nos próximos meses, vamos fechar muitas das nossas lojas, com um pequeno número em locais de trânsito intenso e permanecendo as galerias, vitrines e centros de informações da Tesla. O importante para os clientes nos Estados Unidos entenderem é que, com as vendas online, qualquer pessoa em qualquer estado pode comprar de forma rápida e fácil um Tesla, pode ler-se na referida nota da multinacional.

Em Portugal, a Tesla tem uma loja em Lisboa e um espaço em Vila Nova de Gaia, num dos pisos do El Corte Inglés.