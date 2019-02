Thales vai recrutar 130 pessoas em Portugal em 2019

O Grupo Thales vai empregar cerca de 5.500 pessoas em Portugal, incluindo o recrutamento previsto de 130 pessoas em Portugal.

Segundo um comunicado do grupo, desde 2016 que a Thales tem vindo a recrutar entre 5 mil e 6 mil pessoas por ano, uma tendência que se manterá em 2019.

“Em 2019, a maior empresa de tecnologia da Europa estará focada na segurança digital para ajudar a impulsionar o mundo de amanhã – um mundo de sistemas autónomos e sensores inteligentes interligados. O Grupo Thales recrutará em todo o mundo, com principal foco na Europa (Portugal, França, Reino Unido, Alemanha, Holanda), Austrália, Sudeste Asiático, Índia, Estados Unidos e Canadá”, revela o referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que “cerca de 70% dos novos talentos serão engenheiros para as áreas de R&D [I&D – Investigação & Desenvolvimento], desenvolvimento de produto e gestão de propostas e projectos”.

“O Grupo Thales está especialmente interessado em atrair especialistas nas principais tecnologias digitais, com 400 vagas em cibersegurança e 200 em inteligência artificial.

Em termos de experiência e perfis, o Grupo Thales dá grande ênfase à diversidade e inclusão, o que acreditamos ser um importante impulsionador da criatividade. A empresa aposta também na integração de perfis júnior e recém-graduados, projectando o crescimento sustentado da estrutura nas diversas áreas de negócio”, adianta o referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que “em Portugal, a prioridade é a integração de perfis tecnológicos para as áreas de transportes, defesa, segurança, cibersegurança e espaço, bem como o reforço dos serviços financeiros de suporte ao negócio.

A Thales ocupa a quarta posição na lista dos ‘Top 500 Employers 2019’, publicada este mês pela revista francesa ‘Capital’.

“A Thales em Portugal é um centro de competência do Grupo Thales, com a missão de integrar e desenvolver soluções e produtos Thales para projectos no mercado doméstico e de exportação. Actualmente tem cerca de 400 colaboradores especializados e uma sólida capacidade para conceber, desenvolver e implementar sistemas e serviços eficientes em diferentes áreas tecnológicas, dirigidos para o mercado dos transportes e segurança (sistemas de informação críticos, infraestruturas críticas e banca)”, esclarece o comunicado do grupo.

O mesmo documento acrescenta que “as actividades de defesa e espaço, são desenvolvidas através da EDISOFT”, que permitiu à Thales participar em vários projetos para a modernização da marinha portuguesa, sendo agora responsável pelo desenvolvimento da ‘Thales Top Sky Tower’, “um componente importante das soluções Thales Air Traffic Managment”.

“A Thales exporta o seu ‘know-how em projetos ferroviários complexos em todo o mundo, tendo actualmente uma presença de sucesso em mais de 20 países”, conclui o referido comunicado.

Com 65 mil colaboradores em 56 países, a Thales gerou em 2017, 15,8 mil milhões de euros em vendas.