TheFork permite reservar oito mil restaurantes através do Instagram

A plataforma de reserva de restaurantes TheFork e a rede social de partilha de imagens Instagram uniram as suas forças para aumentar as reservas ‘online’ de restaurantes na Europa

“Agora é possível reservar o seu restaurante preferido diretamente através do Instagram, a rede preferida dos ‘foodies’ [apaixonados por gastronomia]. A parceria também permite que os restaurantes aumentem a sua presença ‘online’, sem custos adicionais”, destaca um comunicado do TheFork.

O mesmo documento explica que “o TheFork, a plataforma de pesquisa e reserva de restaurantes nº 1 na Europa, uniu forças com o Instagram, para permitir que as pessoas possam reservar os seus restaurantes preferidos”.

“O Instagram tem uma das comunidades mais robustas para os ‘foodies’ partilharem as suas emoções, fotografias de comida e vivências, inspirando todos os que procuram novos restaurantes e experiências gastronómicas”, adianta o referido comunicado.

Segundo a plataforma pertencente ao grupo TripAdvisor, “graças a esta parceria, os restaurantes têm agora a possibilidade de adicionar um botão de reserva ao seu perfil de negócio, que permite fazer uma reserva diretamente com o TheFork, alcançando assim mais clientes com um novo canal de reserva”.

“Esta nova característica representa, sem dúvida, um grande passo para o negócio da restauração a nível internacional”, acredita o referido comunicado.

“Estamos muito orgulhosos desta colaboração, uma das primeiras com a mais importante rede social para os ‘foodies’. É uma excelente oportunidade para promover as reservas ‘online’ de restaurantes na Europa, expandindo a digitalização do mercado. Graças a esta parceria, o TheFork ajuda os restaurantes a aumentarem a sua presença ‘online’ e oferece aos utilizadores a possibilidade de marcar diretamente via Instagram. A aliança reforça a nossa posição líder na Europa e no Brasil e aumenta a visibilidade dos restaurantes parceiros na mais famosa comunidade de amantes da gastronomia”, defende Bertrand Jelensperger, CEO e fundador do TheFork.

Com esta aliança à rede social Instagram, detida pelo Facebook, “oito mil restaurantes dos cinquenta mil parceiros do TheFork, de diferentes países (Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Portugal, Suécia, Suíça, Espanha e Brasil) já podem ser reservados através do Instagram, nesta que é a primeira fase do projeto”.

“Prevê-se que este número aumente nos próximos meses, à medida que os restaurantes sejam encorajados a adicionar a opção de reserva aos seus perfis”, projeta o responsável do TheFork.

“Este serviço do TheFork vai ajudar os restaurantes a otimizar a sua presença ‘online’ e a ter um novo canal de reservas, mantendo a sua atividade diária simplificada. Outra das vantagens é o facto de a utilização deste novo canal não ter quaisquer custos adicionais. Para além disso, os utilizadores podem reservar os seus restaurantes preferidos de forma rápida e fácil através dos telemóveis, sem sequer fechar a ‘app’ do Instagram”, resume o comunicado.

Este serviço já está disponível em exclusivo nas ‘apps’ iOS e Android do Instagram, embora não esteja disponível na versão ‘web’.

“As pessoas utilizam o Instagram para se conectarem e comunicarem com os negócios que mais gostam. Na verdade, mais de 200 milhões de ‘instagrammers’ visitam pelo menos um perfil de negócio todos os dias. À medida que as pessoas continuam a interagir com negócios no Instagram e a atuarem sempre que estão inspiradas, o nosso objetivo é facilitar a transformação da descoberta em ação. Com isto em mente, estamos muito empolgados para ver como é que a parceria com o TheFork vai ajudar os restaurantes e melhorar a sua presença e a adquirir novos clientes”, admitiu Mike Bronfin, ‘Manager’ de ‘Marketing’ de Produto da Instagram.