Theresa May: “95% do acordo do Brexit está estabelecido”

A primeira ministra britânica, Theresa May, garantiu esta segunda-feira que o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) para o Brexit está próximo de ser alcançado. A audição na Câmara dos Comuns aconteceu no dia seguinte a dezenas de milhares de pessoas se terem manifestado por um novo referendo.

“95% do acordo e respetivos protocolos já foram estabelecidos”, afirmou May, sinalizando que questões como o futuro de Gibraltar, a segurança, o respeito pelo direito de residência dos europeus no Reino Unido e a continuidade da base militar britânica em Chipre, por exemplo, já estariam fechadas.

O grande entrave que continua por determinar é a fronteira entre a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte. Londres e Bruxelas concordam que a realização de controlos na fronteira é de evitar, mas ambos os lados têm diferentes soluções a partir de dezembro de 2020, a data final do período de transição.

Embora a UE acredite que, após essa data, poderá ser necessário estabelecer controlos sobre a circulação de produtos entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido, para evitar a fronteira interna da ilha, o Governo britânico considera inaceitável.

“Esta solução não pode ser aceite”, disse May, que defende que essa possibilidade seja excluída “de um compromisso legal vinculativo” no pacto com a UE. A alternativa proposta pela primeira-ministra passa pelo controlo aduaneiro através de sistemas tecnológicos sem a implementação de postos físicos, caso não haja ainda uma solução definitiva após o período de transição.

“Se no final de 2020 a nossa relação futura não estiver finalizada, a nossa proposta é que o Reino Unido seja capaz de tomar uma decisão soberana entre uma união aduaneira de todo o país com a UE ou uma curta extensão do período de implementação”, acrescentou.

Este sábado, dezenas de milhares de pessoas de todo o Reino Unido manifestaram-se para pedir a repetição do referendo sobre o Brexit. Os manifestantes, que se deslocaram em 150 autocarros dos mais diversos locais para Londres, partiram do centro da capital em direção ao Parlamento.

Os organizadores salientaram que apenas alguns meses antes do Brexit, agendado para 29 de março de 2019, as negociações entre Londres e Bruxelas ainda estão bloqueadas, particularmente na dita questão da fronteira na Irlanda.