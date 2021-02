Thinking Football para ser a referência

O nosso Governo, e em particular o Turismo de Portugal, o Ministério da Economia e muitos municípios portugueses, já compreenderam o impacto de apoiar grandes eventos internacionais e garantir que os mesmos se realizam em Portugal.

A maior parte deles são impulsionados por organizações, empresas e até por origens em termos de países, que dispõem do know-how, da capacidade do sector, da sua inovação e de grandes nomes associados, que permitem garantir à partida o seu sucesso mundial e amplificar a visibilidade de Portugal. Por isso, quem decide impulsionar estes eventos em Portugal está de parabéns!

Sem sombras de dúvidas que os maiores eventos de referência internacional em Portugal são a Web Summit e a Fórmula 1. O primeiro contou, em 2019, com 70.469 participantes de 70 países diferentes, 1.200 palestrantes, 2.150 startups, 239 parceiros, 1.500 investidores, 2.000 voluntários e mais de 55.000 compras, e o segundo representou um retorno entre 40 a 50 milhões de euros, correspondendo 13,1 milhões de euros a retorno mediático, tendo a cobertura das televisões nacionais gerado 10,9 milhões de euros.

No sector do Futebol temos como referências a SOCCEREX, com origem em Miami e edições na China e Europa (Oeiras-Portugal), o World Football Summit (WFS) – que começou em 2016 em Madrid, e já tem edições confirmadas mas ainda sem data para a WFS Asia, que irá realizar-se em Kuala Lumpur –, o WFS Africa (Durban, África do Sul) e um Football Innovation Forum, em Istambul. Temos ainda o Leaders em Londres.

Estes eventos são vocacionados para profissionais no sector e contam em média com 2.000 participantes de 100 países, cerca de 240 clubes, ligas e federações, com mais de 600 empresas, cerca de 150 palestrantes, 45 conferências e 20 espaços de promoção.

Analisando o mercado destes eventos, o seu posicionamento e o potencial da imagem no sector – o Futebol Profissional em Portugal e no mundo – a Liga Portugal vem assim reclamar um território que deve ser dela. Desta forma, vai organizar o Thinking Football Summit, entre 2 e 5 de setembro de 2021, evento que, pela primeira vez, vai ter lugar no Porto. Ao longo de quatro dias, o Super Bock Arena vai respirar futebol, numa feira que se pretende venha a ser de referência e uma das melhores no Futebol Europeu.

Somos os melhores do mundo a criar talento neste sector, temos os melhores jogadores, uma das melhores seleções, alguns dos emblemas mais fortes a nível europeu, os melhores treinadores espalhados pelo mundo, os melhores agentes desportivos, por isso temos que reclamar um evento que seja de origem demarcada portuguesa.

Vamos realizar um evento, para profissionais e aficionados, que carregará a bandeira portuguesa no mundo e que merece o apoio de todos. Vamos começar já com os webinares temáticos nos dias 24 de fevereiro, 17 de março, 7 de abril – jornadas anuais das Sociedades Desportivas – 26 de maio e 30 de junho.

Desta forma, convidamos quem esteja interessado em participar neste grande evento, seja em que categoria for, a contactar a Liga Portugal.