Tirar o melhor partido da Web Summit… sem ir à Web Summit

No dia 5 de novembro tem início, em Lisboa, aquela que será a 3ª edição da Web Summit em Portugal. Para cerca de 70 mil pessoas de todo o mundo será uma oportunidade para ir ao evento, ouvir de perto alguns dos maiores empreendedores, pensadores e influenciadores do mundo e conhecer startups, empresas e investidores. No entanto, para todos aqueles que não têm acesso ao evento, não deixa de ser também uma excelente oportunidade para desenvolver contactos, fazer networking, desenvolver parcerias e, quem sabe, conseguir clientes e investimento. Como fazê-lo? Seguindo um conjunto de passos muito simples:

1) Em primeiro lugar, começar por perceber quem são as pessoas, ligadas às áreas que nos interessam, que vêm à Web Summit. Como? Monitorizando as conversas no Twitter e Instagram com as hashtags #WebSummit e #WebSummit2018. Seguindo as conversas nos grupos de Facebook, criados pela Web Summit (Women in Tech, Web Summit Developers Network e Planet:tech) e outros dedicados ao tema. Provavelmente, muitas pessoas só partilharão nos dias do evento que estão em Lisboa, mas muitas outras já estão a partilhar que cá vão estar e o que procuram.

2) Contactar via LinkedIn ou Twitter as pessoas que gostaríamos de conhecer e agendar reuniões. O não já é garantido, pelo que não devem hesitar em contactá-las, com pitch direto e conciso e avançarem com contatos bem direcionados. Outra opção é oferecer ajuda. Para muitos, será a primeira vez que estão em Lisboa/Portugal e nós, como locais, podemos partilhar os melhores sítios para comer, beber, passear e trabalhar. Não subestimem o valor de uma boa recomendação e o que poderá surgir daí.

3) Identificar e selecionar alguns eventos satélite específicos em que gostariamos de participar. Na FES Agency preparámos uma newsletter com os principais eventos satélite e, pelas nossas contas, existem pelo menos 50 eventos abertos e gratuitos, nos quais qualquer pessoa se pode inscrever. É uma excelente oportunidade para conhecermos pessoas que partilham os nossos interesses, desenvolver contactos e potenciar oportunidades.

4) Participar no Night Summit. Muitos dos participantes do evento estarão a explorar a noite de Lisboa, entre o Cais do Sodré e o Bairro Alto. Porque não também se juntarem?

5) Tornarem-se voluntários no evento. Já é tarde para serem voluntários em 2018, mas já se podem candidatar para serem voluntários em 2019. Pode ser mais uma excelente oportunidade para participarem ativamente no evento.

6) Por fim, e para os mais aventureiros, porque não também desenvolverem eventos satélite próprios? Existem tantos temas interessantes que merecem ser explorados, que se desenvolverem um evento com uma proposta de valor forte, muitas pessoas se podem interessar.

A todos, votos de uma excelente Web Summit. Eu por lá andarei.