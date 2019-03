Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Mais uma semana tensa no Reino Unido

O parlamento britânico não aprovou por 58 votos o acordo para o Brexit na última sexta-feira, mas a primeira-ministra britânica estará a planear submeter o acordo a uma nova votação esta semana, segundo o Financial Times. Os deputados britânicos continuarão a discutir esta segunda-feira uma solução de saída do país da União Europeia, numa altura em que o presidente do Conselho Europeu anunciou um Conselho Europeu para o próximo dia 10 de abril. O cenário de uma saída sem acordo voltou a ganhar força depois da Câmara dos Comuns não ter aprovado pela terceira vez o acordo e a Comissão Europeia já disse que o bloco comunitário está “plenamente preparado” para um ‘Brexit’ sem acordo.

CGD: Semana de audições arranca com Manuel de Oliveira Rego

Na semana passada a EY, o governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, e o governador do BdP entre fevereiro de 2000 a maio de 2010, Vítor Constâncio, foram questionados pelos deputados, no Parlamento, no âmbito da comissão criada após a divulgação do relatório de auditoria da EY à gestão da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015 e que concluiu que existiram perdas de 1.647 milhões de euros em 186 operações de crédito que acabaram por se revelar ruinosas. A segunda semana de audições na II Comissão de Inquérito à Recapitalização da CGD e à gestão do banco arranca com o antigo membro de órgão de fiscalização da CGD (Revisor Oficial de Contas), Manuel de Oliveira Rego. A audição ocorre na terça-feira, às 15 horas. No dia seguinte, é a vez do antigo presidente da comissão de auditoria da CGD, Eduardo Paz Ferreira prestar esclarecimentos aos deputados, às 17 horas, sendo ouvido na quinta-feira o antigo secretário da mesa da assembleia geral da CGD, João Dias Garcia.

Congresso mundial de M&A em Lisboa

O 30º congresso internacional M&A Worldwide tem lugar esta quinta-feira, em Lisboa, e concentra um vasto leque de oradores de renome. Promovido pela Fingeste e com o Jornal Económico como media partner, o congresso irá discutir e apresentar as oportunidades de expansão internacional, assim como soluções de financiamento alternativo. O início da manhã será dedicado a análise da evolução no M&A em Portugal e de Portugal como um destino de expansão internacional. Ao longo do dia serão ainda discutidos temas como private equity e M&A industrial, tendências no M&A, sucessão em empresas familiares e ética e liderança operações de M&A. O encerramento ficará a cargo do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

DBRS deverá pronunciar-se sobre rating de Portugal

Esta sexta-feira a DBRS deverá pronunciar-se sobre a notação da dívida soberana portuguesa. A agência de notação financeira canadiana manteve inalterado o rating de Portugal na última avaliação, em outubro do ano passado, em BBB, com tendência estável, depois de ter melhorado a notação em um nível de BBB (low) em abril. A avaliação da DBRS ocorre depois da Standard & Poor’s ter subido a 15 de março a notação da dívida portuguesa para segundo grau de investimento (BBB) e perspetiva ‘estável’.

Funchal debate o papel da reabilitação urbana

O Teatro Municipal Baltazar Dias vai receber no próximo dia 5 de abril a primeira edição do Fórum Económico do Funchal, um evento organizado em parceria entre o Económico Madeira, o Jornal Económico e a Câmara Municipal do Funchal. Em discussão estará o papel da reabilitação urbana como pilar de uma estratégia de desenvolvimento e crescimento e económico, numa altura em que a Região tem como desafio a diversificação da economia e a qualificação do tecido produtivo. Entre os oradores estão Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Rogério Fernandes Ferreira, sócio fundador da RFF Advogados, Abel Mascarenhas, presidente da Comissão Diretiva da Estrutura de Gestão – IFRRU 2020, Gonçalo Santos, head of development da consultora imobiliária JLL, Vera Gouveia Barros, economista e Ana Gomes, head of promotion and redevelopment da Cushman&Wakefield. Uma segunda mesa redonda contará ainda com a participação de Roberto Figueira, diretor da BDO & Associados SROC na Madeira, Cristina Pedra, CEO da Gestlider, Rui Botto, diretor do Centro de Empresas do BPI Madeira e David Caldeira, administrador do grupo Porto Bay. A sessão será encerrada por Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.