Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Patrão do Facebook reúne-se com a União Europeia

A reunião entre o fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, e comissária europeia da concorrência e para o digital da União Europeia, Magrethe Vestager, marca o pontapé-de-saída desta semana. Thierry Breton, comissário europeu com o pelouro da economia digital também estará presente.

A reunião dá-se dois dias antes de os dois comissários europeus apresentarem propostas para a criação de uma plataforma de partilha de dados a nível europeu, destinado a concorrer com o domínio dos gigantes da tecnologia norte-americana, encabeçado pelo Facebook, Google e Amazon.

Resultados anuais de cotadas no PSI-20

A Galp será o primeiro peso-pesado do PSI 20 que apresenta resultados anuais, Será na terça-feira.

Dois dias depois, na quinta-feira, será a vez da EDP e da EDP Renováveis, dia em que também o Millennium bcp anuncia resultados relativos ao exercício de 2019.

A empresa de telecomunicações NOS, na qual Isabel dos Santos é acionista através da holding Zopt também apresenta resultados esta quinta-feira.

Orçamento da União Europeia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, tem pela frente a tarefa de chegar a acordo com os líderes dos Estados-membros da União Europeia para conseguir luz-verde para o orçamento de sete anos da União Europeia na cimeira que se inicia esta quinta-feira. O documento tem ficar pronto até ao final do ano.

Na cimeira, que pode prolongar-se por quatro dias, deverão ser abordados os pontos mais bicudos, como as prioridades dos diferentes Estados-membros em relação às políticas para combater as alterações climáticas, políticas sobre a imigração e a definição de verbas para as áreas da agricultura e desenvolvimento regional.

Banco central da China e minutas da Fed e do BCE

Os mercados estarão atentos à decisão do Banco Central da China sobre a definição das taxas de juro de empréstimo ao sistema bancário, numa altura em que começam a surgir preocupações sobre o impacto do covid-19 (nome dado ao coronavírus) da economia chinesa.

Os analistas de mercado antecipam que o banco central corte a taxa de juro.

Na quarta-feira, serão divulgadas as minutas da última reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) da Reserva Federal norte-americana (a Fed), a primeira desde a assinatura da primeira fase do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.

A Fed optou por não alterar as taxas de juro, que se mantiveram no intervalo entre 1,5% e 1,75%, uma decisão tomada por unanimidade pelos membros do FOMC e as minutas poderão detalhar a posição da Fed em relação ao coronavírus e ao acordo que Donald Trump assinou com a China.

Do outro lado do Atântico, em Frankfurt, serão divulgadas as minutas da última reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE). Em janeiro, a instituição liderada por Christine Lagarde optou por não alterar as taxa de juro e, na conferência de imprensa, não aprofundou os moldes da revisão estratégica do BCE, limitando-se a qualificá-la de “ampla”, uma matéria sobre a qual as minutas poderão dar pistas.

Arábia Saudita recebe o G20

Os líderes e presidentes de bancos centrais dos 19 economias mais avançadas do mundo, a que se soma a União Europeia, vão reunir-se em Riade, capital da Arábia Saudita, para a décima-quinta reunião do G20.

Esta segunda-feira, Wall Street estará encerrada devido ao feriado ‘Dia dos Presidentes’, também conhecido por ‘Dia de Aniversário de George Washington’, nos Estados Unidos. O dia feriado, que começou por ser uma homenagem aos aniversários dos presidentes George Washington e Abraham Lincoln, é também visto como uma celebração de todos os presidentes dos Estados Unidos.