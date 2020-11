Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quinta-feira

O evento em destaque desta quinta-feira é o regresso das reuniões de especialistas, políticos e parceiros sociais, nas instalações do Infarmed, em Lisboa, para analisar a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, que se agravou desde a última reunião no Porto, em setembro, antes do país ter entrado em situação de contingência.

Fonte parlamentar revelou ao Jornal Económico que a convocatória chegou aos partidos políticos com assento parlamentar, dando conta de que o regresso destas reuniões “surge numa fase de agravamento da pandemia e da necessidade de interpretação técnica dos dados da DGS, reclamada pelos partidos, para se poderem tomar medidas, bem como de avaliar o efeito das medidas mais restritivas tomadas nos últimos 14 dias para aferir a necessidade de novas medidas ou deixar cair algumas que estão em execução”.

Esta quinta-feira, dia 19 de novembro, também ficará marcada pela discussão dos Chefes de Estado e de Governo europeus que compõem o Conselho Europeu sobre a resposta à pandemia da União Europeia. Em outubro, o Conselho discutiu a necessidade de reforçar o esforço coletivo para combater o novo coronavírus, tendo centrado a discussão em torno das políticas de testagem e rastreio da doença. Foi também discutida a vacina contra a Covid-19, tendo adotado níveis de cooperação, nomeadamente sobre uma distribuição justa e os critérios para definir os grupos prioritários. A reunião acontecerá por videoconferência.

Outros eventos em foco: