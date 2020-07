Topo da Agenda: Saiba o que vai marcar a atualidade esta quinta-feira

Esta quinta-feira vai ficar marcada pela reunião do Banco Central Europeu (BCE), onde vão abordar o rumo da política monetária para a zona euro que não deverá sofrer grandes alterações face ao que ficou decidido na última reunião de junho.

Nessa última reunião, o conselho de governadores presidido Christine Lagarde decidiu acrescentar 600 mil milhões de euros ao Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), o programa de compra de ativos que lançou em março para ajudar a economia e os mercados a enfrentarem os riscos que a pandemia da Covid-19 trouxe para a economia da zona euro.

Por cá, o Banco de Portugal divulga as estatísticas das empresas da central de balanços e também dados relativos aos fundos de investimento.

No setor político o maior destaque vai para audição no Parlamento sobre o Aeroporto do Montijo onde vão marcar presença a Agência Portuguesa do Ambiente, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a NAV, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a ANA.