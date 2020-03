Trabalhadores de festival que contactaram com Luís Sepúlveda devem ficar em casa, recomenda organização

A câmara municipal da Póvoa de Varzim recomenda a todos os trabalhadores do festival Correntes d’Escritas a ficarem em casa se tiveram um contacto direto com o escritor Luís Sepúlveda.

O município, responsável pela organização do festival literário, recomenda a todos os “funcionários/colaboradores que contactaram diretamente, num espaço de 1 a 2 metros, com o autor, devem ficar em casa, evitar contactos sociais e seguir os procedimentos da Direção Geral de Saúde, nomeadamente registar a temperatura duas vezes por dia” e manter o contacto com a linha SNS 24 – 808 24 24 24.

Segundo comunicado da autarquia divulgado esta segunda-feira, “todos os restantes funcionários/colaboradores afetos ao evento mas que não tiveram um contacto mais direto, 1 a 2 metros, com o autor, devem seguir uma auto vigilância do seu estado de saúde, e em caso de alteração de sintomas contactar o SNS24 – 808 24 24 24”.

De nacionalidade chilena, mas a viver na cidade espanhola de Gijon, Luis Sepúlveda recebeu o prémio Eduardo Lourenço em 2016. O escritor é autor das obras O velho que lia romances de amor, Mundo do fim do mundo, ou a Sombra do que fomos.

A câmara da Póvoa de Varzim esclarece que “foram contactadas todas as entidades que estiveram diretamente ligados ao evento de forma serem transmitidas as medidas necessárias”.

No domingo foi noticiado que o escritor chileno, de 70 anos, está internado nas Astúrias depois de ter testado positivo ao coronavírus.

Os sintomas terão surgido no regresso de uma viagem a Portugal, onde participou no festival literário Correntes d’Escritas na Póvoa de Varzim.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) garante que mantém-se em contacto com as autoridades de saúde de Espanha.

A esposa do escritor “parece também ter sintomatologia compatível, encontrando-se sob investigação. A fonte de infeção está também a ser avaliada”, segundo comunicado da DGS no domingo.

“Caso a situação de ‘contacto próximo’ seja confirmada pelos profissionais da linha SNS24, as pessoas em causa não necessitam de se dirijir aos serviços de saúde, permanecendo calmas em casa, e aguardar o contacto da Autoridade de Saúde que estabelecerá as condições de vigilância”, recomenda a DGS presidida por Graça Freitas.