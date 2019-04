Trabalhar na tecnologia em Lisboa pode render até 95 mil euros anuais (são 7,9 mil por mês)

O salário médio oferecido a um profissional da área tecnológica em Portugal aumentou cerca de 10% em 2018, concluiu a empresa de recrutamento online Landing.Jobs, depois de analisar mais de 1.000 ofertas de emprego no país (850 das quais na capital). Se tiverem, pelo menos, cinco anos de experiência, o responsável pelo departamento de Engenharia de uma empresa ou um Chief Technology Officer (CTO) podem receber mais de 90 mil euros anuais.

Os cargos de gestão são (sem surpresas) os mais bem pagos, mas as funções tecnológicas mais comuns no mercado português são programadores full-stack (29,7%) e back-end (13,8%), cujas remunerações anuais rondam os 30 mil euros. Ainda assim, o ordenado de um programador iOS ou Android pode chegar aos 60 mil euros por ano – excluindo subsídio de alimentação.

Segundo Maria Tolentino, responsável da Landing.Jobs pelo mercado português, os maiores aumentos salariais verificaram-se nas posições ligadas à gestão, back-end, mobile e data science. Contudo, os montantes variaram consoante o tipo de organização: tendem a aumentar 20% em empresas de produto e, por outro lado, a diminuir 10% nas de consultoria.

A empresa especializado no setor das Tecnologias da Informação – que usa uma plataforma baseada em inteligência artificial e machine learning – demonstrou também que os empregadores do Porto tendem a oferecer ordenados aproximadamente 5% a 10% inferiores aos de Lisboa. José Paiva, CEO da Landing.Jobs, considera “fundamental que as empresas estejam informadas” e acompanhem a evolução do mercado laboral na área tecnológica. “Os salários podem ser decisivos para atração e retenção de talento e é importante que as empresas tenham estas questões em consideração”, afirma.

Média de remunerações anuais em Lisboa (*euros)

Anos de experiência / Profissão Até três anos Entre três e cinco anos Mais de cinco anos Back-end Developer 22.000 – 30.000 25.000 – 40.000 35.000 – 55.000 Full-stack Developer 24.000 – 30.000 25.000 – 40.000 38.000 – 45.000 Front-end Developer 20.000 – 30.000 25.000 – 40.000 35.000 – 50.000 UX/UI Designer 17.000 – 25.000 20.000 – 26.000 22.000 – 38.000 iOS Developer 22.000 – 30.000 28.000 – 45.000 30.000 – 62.000 Android Developer 22.000 – 28.000 25.000 – 45.000 30.000 – 60.000 DevOps Engineer 25.000 – 28.000 30.000 – 42.000 38.000 – 60.000 SysAdmin Engineer 18.000 – 26.000 29.000 – 32.000 33.000 – 45.000 Data Scientist 24.000 – 30.000 29.000 – 37.000 32.000 – 46.000 Quality Assurance 22.000 – 28.000 28.000 – 33.000 30.000 – 44.000 Product Manager/Owner 25.000 – 32.000 35.000 – 40.000 40.000 – 50.000 Project Manager 20.000 – 35.000 33.000 – 42.000 40.000 – 50.000 Staff Engineer 35.000 – 45.000 45.000 – 55.000 45.000 – 85.000 Technical Team Leader 35.000 – 45.000 45.000 – 55.000 45.000 – 85.000 Head of Engineering 40.000 – 50.000 50.000 – 70.000 70.000 – 90.000 CTO 55.000 – 59.500 60.000 – 78.000 79.000 – 95.000