Trafégo na rede da Brisa Concessão Rodoviária sobe 5,6% no trimestre

O tráfego na concessão da Brisa apresentou um crescimento orgânico de 7,7% no 1º Trimestre de 2019, beneficiando do fraco desempenho em março de 2018 (por más condições climatéricas), de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pela empresa do Grupo Mello.

O efeito calendário teve um impacto negativo, principalmente devido à Páscoa.

Em resumo, o tráfego aumentou 5,6% no trimestre.

Todas as autoestradas registaram um crescimento positivo de TMD (Tráfego Médio Diário) no 1º Trimestre de 2019, “conforme se tem verificado nos últimos anos”, diz a Brisa.

No primeiro trimestre, o tráfego de ligeiros, que representa 93,5% do total, aumentou 5,4%, ao passo que o de pesados apresentou uma subida de 9%.

As autoestradas onde houve maior crescimento de tráfego foram as A14 (autoestrada Figueira da Foz/ Coimbra), de 11,9%, na A10 (Bucelas–Carregado), de 10,9%, e na A9 (CREL), de 10,1%.

Pelo contrário os aumentos foram mais baixos na A13 (autoestrada Almeirim/Marateca) e na A6 (Marateca/Caia), da ordem dos 4,5%.