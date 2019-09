Transação de imóveis atinge máximo de dez anos em 2018

As transações imobiliárias registaram um investimento de 26,1 mil milhões de euros em 2018, num total de 242 mil imóveis (urbanos, rústicos e mistos), de acordo com os dados apresentados esta segunda-feira pelo gabinete de estudos da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP). No ano passado, o número e valor das operações ligadas às casas atingiu mesmo um máximo de dez anos.

O número de imóveis vendidos representou um aumento de 6,8% face ao período homólogo de 2017, enquanto o valor do investimento significou um crescimento de mais dois mil milhões euros do que o verificado no ano anterior, o equivalente a uma variação homóloga de 7,5%.

No total de imóveis vendidos, 29,8% situaram-se na região Norte, 25,7% na região Centro, 25% na Área Metropolitana de Lisboa, 8,6% na região do Algarve, 6,5% no Alentejo, 2,4% nos Açores e 2% na Madeira. No que diz respeito aos imóveis transacionados (urbanos, rústicos e mistos), 73,8% destinaram-se a alojamentos familiares, enquanto ao nível do investimento, este setor representou 92,3% do valor total das vendas.

Por sua vez, os valores de transação mais elevados foram verificados na Área Metropolitana de Lisboa, com 11,9 mil milhões de euros, seguindo-se a região Norte, com 5,7 mil milhões e a região do Algarve com 3,3 mil milhões de euros, segundo a informação divulgada pela mesma associação.

“Os números são claros e demonstram bem a importância que o imobiliário tem no panorama económico nacional. Mais de 26,1 mil milhões de euros é o que o sector representa apenas em investimento direto, mas em termos globais poderemos multiplica-lo por três ou quatro, representando o investimento inerente a outros sectores”, afirma declara Luís Lima, presidente da APEMIP.