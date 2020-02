Tribunal suspende construção de fábrica da Tesla na Alemanha

A construção da fábrica da Tesla na Alemanha atingiu um impasse, depois de vários ativistas levantarem questões relativamente ao espaço onde esta gigafábrica vai ser instalada. Um tribunal alemão forçou a empresa de Elon Musk a suspender temporariamente a construção da fábrica em Berlim, uma vez que esta ia ser construída em cima de uma floresta, afetando a vida selvagem e o curso da água, podendo ainda poluir a mesma, revela a ‘Bloomberg’.

Embora em standby, a implementação desta fábrica implica a destruição de uma floresta em Grünheide com um espaço de 92 hectares. Esta é a primeira gigafábrica a ser construída na Europa, uma vez que a empresa já tem fábricas nos EUA e na China.

No anúncio da construção neste local foi feito em novembro do ano passado, mas a permissão legal para a construção ainda não foi entregue. O Ministério do Ambiente alemão disse que a empresa poderia começar a preparar o local para a instalação da fábrica por “seu próprio risco”, podendo vir a ser multado mais tarde por construção sem licença, ao que mais tarde o grupo ativista Liga Verde reclamou preocupações ambientais.

“Não se deve presumir que a moção que procura proteção legal proposta pela Liga Verde não tenha hipóteses de sucesso”, afirmou o tribunal em comunicado justificando a paralisação. Dois partidos políticos alemães temem que as batalhas legais possam prejudicar as credenciais negociais na Alemanha, uma vez que a Google desistiu de lançar uma incubadora de startups depois dos moradores protestarem contra a pressão corporativa na zona de Berlim.

A Tesla espera abrir a fábrica no próximo ano, apostando na construção de baterias e do veículo Model Y. Num espaço total de 300 hectares, a empresa de Musk espera produzir até 500 mil veículos por ano e empregar 12 mil trabalhadores.

Após serem criticados pela associação, a Tesla assumiu realojar colónias de formigas, répteis de morcegos para outras áreas, uma vez que a construção afetava estas espécies animais. Também em janeiro, a construção do espaço tinha sido suspensa por as autoridades terem encontrado sete bombas da Segunda Guerra Mundial no local.

Ainda assim, Elon Musk defendeu que a gigafábrica não utilizará muita água e que a floresta não será destruída, uma vez que foi construída com o objetivo de ser para a indústria de papel. “A Giga Berlim construirá veículos de energia sustentável utilizando energia sustentável, por isso o impacto ambiental será extremamente positivo”, escreveu o fundador da Tesla no Twitter.