TST volta a paralisar transportes durante 24 horas

Os trabalhadores dos Transportes Sul do Tejo (TST) vão paralisar os serviços na segunda-feira, 9 de março, para realizarem um plenário. Esta paralisação pode causar perturbações no serviço destes transportes, indica a empresa.

A paralisação vai durar 24 horas, entre as 3 horas de hoje e as 3 horas de amanhã, assume a empresa. “Durante este período poderão ocorrer perturbações na realização dos serviços programados”, lê-se no comunicado da empresa de transportes que liga Lisboa a Setúbal.

De relembrar que os trabalhadores paralisaram os transportes no passado dia 6 de fevereiro, com o objetivo de conseguirem aumentos salariais. “Chamamos a atenção da administração dos TST que, caso não queira a empresa parada ou paralisada, basta cumprir com o discurso público que efetuou quando disse: ‘é necessário elevar os salários dos trabalhadores da TST ao nível daquilo que é praticado na Carris'”, assumiu o sindicato dos trabalhadores da TST no passado mês de fevereiro.

No ano passado, os trabalhadores da TST realizaram várias greves e plenários contra o facto dos seus ordenados serem os mais baixos do setor da Área Metropolitana de Lisboa, para o qual reivindicavam um salário base de 750 euros. Em junho de 2019, os funcionários aceitaram a proposta de 700 euros.

A TST é detida pelo grupo Arriva e desenvolve a sua atividade entre a península de Setúbal, tendo 190 carreiras.