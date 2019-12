Tudo o que deve saber para semear favas corretamente na sua horta

Contrariamente a outro tipo de leguminosas, as favas têm um sabor peculiar e característico. As favas quando são cozinhadas imediatamente após serem colhidas, têm um sabor completamente distinto daquele que identificamos das favas compradas no supermercado.

As favas são classificadas de formas distintas, distinguindo-se quer pelo tamanho da vagem quer pela cor das sementes, quer pela época da sementeira. Saiba como semear favas neste artigo, cuidados principais, pragas e doenças mais frequente e o momento do colheita mais adequado.

