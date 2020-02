Turismo de Portugal vai investir 500 mil euros no enoturismo

O Turismo de Portugal (TP) vai investir 500 mil euros numa campanha de promoção do enoturismo nacional, exclusiva para meios digitais, que se vai prolongar até ao final deste ano.

Esta campanha, apresentada publicamente hoje, dia 28 de fevereiro, em Lisboa, numa cerimónia que contou com a presença do presidente do TP, Luís Araújo, será especialmente dirigida aos mercados do Reino Unido, Espanha, França, Estados Unidos da América, Brasil, Alemanha e Canadá.

“Esta é uma das iniciativas que integra o ‘Plano de Ação para o Enoturismo’, cujo objetivo é posicionar Portugal como destino de referência mundial neste segmento. Para tal, foram criados seis filmes, um genérico e cinco específicos que, através da promoção de ‘pairings’ entre o vinho e alguns dos ativos turísticos estratégicos do país, convidam a uma experiência enoturística em Portugal: ‘Wine Pairs with Adventure’, ‘Wine Pairs with Art’, ‘Wine Pairs with Discovery’, ‘Wine Pairs with Music’ e ‘Wine Pairs with Wellness'”, esclarece um comunicado do TP.

De acordo com este documento, o enoturismo foi identificado como um dos ativos qualificadores do destino nacional na ‘Estratégia Turismo 2027’.

“Pelas suas características e valências”, o enoturismo é “um segmento com capacidade de atração e retenção de turistas geradores de maior valor, para territórios de maior densidade e ao longo de todo o ano, que importa evidenciar”, assegura o TP.

De acordo com o organismo liderado por Luís Araújo, “este ‘Programa de Ação’ e a campanha agora lançada pretende valorizar o destino Portugal, numa lógica de cruzamento entre setores, contribuindo para a coesão e sustentabilidade da atividade turística com o objetivo de posicionar o país como destino de enoturismo de referência mundial”.