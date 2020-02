A rede social Twitter vai contratar quase mil trabalhadores em 2020 depois de ganhos acima do esperado em 2019, quando obteve ganhos de 21,6%. A tecnológica registou um lucro de 1.331 milhões de euros em 2019, o que equivale a um crescimento de 21,6% em comparação com o ano anterior. Este resultado acima do esperado apoia-se numa série de benefícios e devoluções fiscais recebidos pela empresa.

Os objetivos dos executivos do Twitter para 2020 passam por melhorar a velocidade da rede social, aumentar a segurança das conversas e incrementar a durabilidade das receitas. Para cumprir estes objetivos, a empresa liderada por Jack Dorsey estima aumentar o quadro de colaboradores em 20% em 2020, ou seja, contratar quase mil trabalhadores.

A faturação da rede social alcançou os 3,1 mil milhões de euros, mais 13,7%. Deste valor, 2,7 mil milhões de euros são provenientes da publicidade (incremento de 14,4%), enquanto a venda de dados conferiu 424 milhões de euros em receitas, mais 9,6%.