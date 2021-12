Uber Eats serve 75% da população nacional e tem parceira com mais de 8.800 restaurantes

O Uber Eats celebrou esta semana quatro anos em Portugal e desde então já entrou em 90 cidades nacionais, está disponível para 75% da população portuguesa e tem parceira com mais de 8.800 restaurantes e comerciantes no nosso país.

Em jeito de celebração, e durante o último trimestre, a aplicação de entrega de refeições reforçou a expansão e está agora presente em Ponte de Lima, Marco de Canaveses, Chaves, Entroncamento, Oliveira de Azeméis e Fafe.

No início da operação, que data de 2017, o Uber Eats tinha apenas 90 restaurantes em parceria. Além da restauração, a Uber Eats leva encomendas de supermercados, de lojas de cultura e entretenimento, bem-estar, beleza e saúde.

Diogo Aires Conceição, diretor-geral do Uber Eats em Portugal, destaca que a aplicação já faz parte do dia-a-dia dos portugueses. “Vamos continuar a investir no país, expandindo a nossa cobertura e a oferta para os nossos utilizadores, criando emprego e oportunidades e prestando o melhor serviço para os nossos parceiros”.

Como compromisso com Portugal, a Uber inaugurou em setembro um novo hub de conhecimento sobre os utilizadores, motoristas e parceiros de entrega e desenvolvimento de produto e tecnologia no sul da Europa.

Desde então, este investimento superior a 90 milhões de euros, já regerou mais de 400 empregos diretos com perspetivas de recrutar mais 200 colaboradores até ao fim do ano.

Na celebração do quarto aniversário, a Uber adianta que o maior pedido já realizado este ano continha 299 itens e que o cliente mais leal está sediado em Lisboa e já conta com 2.304 (um número que pode aumentar a cada dia). Por sua vez, o valor mais elevado de uma encomenda foi de 3.355,56 euros de um parceiro em Lisboa e a maior gratificação atribuída foi de 55,12 euros.