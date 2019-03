Uber ilibada do acidente fatal que envolveu carro autónomo

O acidente, que aconteceu há um ano e envolveu um carro autónomo da Uber, tirou a vida a uma mulher de 49 anos enquanto atravessava a estrada na cidade de Tempe, nos Estados Unidos. Cerca de dois meses depois do sucedido, a Uber suspendeu a agenda de testes dos seus veículos autónomos no estado do Arizona.

Hoje, a conhecida empresa de transporte privado foi ilibada e considerada inapta de responder criminalmente pelo caso.

O procurador do Ministério Público não esclarece a decisão do tribunal e acrescenta que ainda não é conhecida a responsabilidade criminal da condutora de reserva atribuída pela Uber e obrigatória no interior dos carros autónomos durante os testes.

Nesse dia, Rafaela Vasquez era a condutora ‘backup’ da multinacional e tinha ordens para tomar o controlo do volante em caso de emergência. Apesar da Uber ter sido desresponsabilizada, Vasquez ainda não se encontra livre judicialmente e, ao que tudo indica, será acusada de homicídio involuntário, depois de se ter provado que se encontrava a ver televisão através da plataforma de streaming Hulu.