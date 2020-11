UBS torna-se o primeiro banco europeu a pagar dividendos completos em 2019

Os acionistas do UBS aprovaram esta quinta-feira, 19 de novembro, o pagamento da segunda metade dos seus dividendos de 2019, tornando desta forma a entidade suíça no primeiro grande banco europeu a pagar dividendos completos em 2019, informa a agência “Reuters”.

Cerca de 99,49% dos acionistas do banco aprovaram um dividendo especial de 0,30 cêntimos por ação numa assembleia geral extraordinária realizada online.

O UBS, juntamente com o banco rival do Credit Suisse tinha decidido adiar em abril o pagamento de parte dos seus dividendos de 2019 após a crescente pressão das autoridades sobre os pagamentos dos credores durante a pandemia do coronavírus.

O Credit Suisse vai realizar a sua assembleia geral extraordinária a 27 de novembro para solicitar a aprovação da segunda parcela do pagamento de dividendos de 2019.

O UBS reservou 2,1 mil milhões de euros para devolver aos acionistas no próximo ano. A pedido da FINMA, o supervisor do mercado financeiro suíço, o UBS está a reequilibrar a quantidade de pagamentos destinados às recompras para favorecer esses dividendos, com o ex-CEO Sergio Ermotti a admitir que essa abordagem permitiu uma maior flexibilidade no meio da incerteza económica.