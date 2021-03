UE estabelece meta de produção de semicondutores para reduzir dependência externa

A União Europeia (UE) quer produzir um quinto da produção global de semicondutores de última geração até ao final desta década, enquanto se propõe a construir o seu primeiro computador quântico em cinco anos, como parte dos esforços para reduzir a sua dependência de tecnologias não europeias, avança a “Reuters”.

O plano da UE com o nome ‘2030 Digital Compass’ surge num momento em que a pandemia de Covid-19 expôs a dependência do bloco de 27 países em tecnologias-chave pertencentes a empresas chinesas e norte-americanas.

O plano cita a importância dos semicondutores, usados ​​em carros elétricos, smartphones, dispositivos ligados à internet, computadores de alto desempenho e inteligência artificial, numa altura em que a escassez global destes componentes está a obrigar ao encerramento de fábricas de automóveis em todo o mundo.

“Temos a convicção de que até 2030 a produção de semicondutores de última geração e sustentáveis ​​na Europa, incluindo processadores, represente pelo menos 20% da produção mundial em valor”, de acordo com um documento da UE consultado pela “Reuters”.

O plano da UE recomenda o investimento em tecnologias quânticas, sustentando que estas podem representar uma mudança significativa no desenvolvimento de novos medicamentos. “O nosso nível de ambição proposto é que, até 2025, a Europa tenha o primeiro computador com aceleração quântica, abrindo caminho para que a Europa esteja na vanguarda das capacidades quânticas até 2030”, aponta o documento.

O plano da UE também prevê 10 mil instalações neutras ao nível ambiental até 2030 para ajudar a Europa a desenvolver a sua própria infraestrutura em cloud e a duplicação de unicórnios, ou empresas com uma avaliação de mil milhões de euros, no mesmo período.

Também visa cobrir todos as casas europeias com uma rede ‘Gigabit’ até 2030, com todas as áreas povoadas cobertas por 5G.

O plano da Comissão precisará da aprovação dos países da UE e do Parlamento Europeu antes de ser implementado.