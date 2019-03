UEFA abre investigação a Cristiano Ronaldo devido a festejos contra o Atlético Madrid

A Assembleia Geral aprovou esta alienação pelo valor total de 99,3 milhões, “a qual tornar-se-á efetiva a 1 de julho de 2019”, diz a SAD do Benfica. O valor da aquisição encontra-se dentro do intervalo de justo valor das respetivas participações – situando-se entre o mínimo de 79,9 milhões e o máximo de 119,2 milhões –, de acordo com as avaliações independentes realizadas pela Ernst&Young.