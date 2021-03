UEFA e Takeaway.com celebram acordo para o patrocínio de 12 competições

A ‘Just Eat Takeaway.com’, conhecida em Portugal por Takeaway.com, anunciou uma parceria com a UEFA para o patrocinio de 12 eventos e competições oficiais do organismo que gere o futebol europeu.

A parceria é uma das mais extensas da história da UEFA e vai dar à Takeaway.com exposição no perímetro de jogo, nos ecrãs LED, nos backdrops das entrevistas com os media e no patrocínio das transmissões televisivas, além da possibilidade de ativações exclusivas no site em torno dos jogos. Os detalhes financeiros, contudo, não foram revelados.

Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing UEFA afirma que “o novo acordo para ser parceiro de mais 11 competições UEFA demonstra o compromisso de apoiar todos os níveis de futebol da Europa, enquanto com o seu conhecimento ao nível digital, a Takeaway.com vai oferecer aos fãs uma forma simples de pedir comida, enquanto assistem em simultâneo a algumas das maiores estrelas da Europa a competir nas provas mais importantes de clubes e seleções a nível europeu.”

Por sua vez, Jitse Groen, CEO do grupo Just Eat Takeaway.com, sublinha que “é especialmente importante para nós, apoiar tanto o futebol feminino como o masculino. A nossa marca é para todos e o desporto também o deve ser. Partilhamos esta mentalidade com a UEFA.”

A Takeaway.com assinou como parceiro oficial das competições de futebol da UEFA, incluindo a Liga dos Campeões masculina e feminina, Liga Europa, Campeonato da Europa masculino e feminino, bem como, as competições das camadas jovens e futsal. Esta parceria de longo-prazo vem no seguimento da ligação da marca ao UEFA EURO 2020 e, desta forma, a Just Eat Takeaway.com passa a apoiar um total de 12 competições e eventos da UEFA

Também incluído na parceria está o patrocínio da transmissão para a Liga dos Campeões da UEFA e exposição de marca premium em todos os 282 jogos da Liga Europa e Liga Conferência Europa da época, de 2021/22 a 2023/24. A parceria para as competições femininas vai durar quatro anos, até 2025.