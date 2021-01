UEFA mantém compromisso de realizar Euro 2020 em 12 cidades

O órgão que dirige o futebol europeu confirma que vai avançar com os planos para realizar o primeiro campeonato europeu de seleções em 12 cidades. O presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, garante que “não existe um plano B” e sublinha que a competição é “uma fonte de receita vital para o futebol de base e para o desenvolvimento do desporto rei no seu sentido mais lato”.

Representantes da UEFA já se reuniram com os delegados das doze federações organizadoras do torneio de seleções, com o objetivo de discutir os aspetos operacionais do campeonato. A opção de jogar num único local, por enquanto, não está na equação.

“Estou otimista de que as coisas serão muito diferentes em relação ao vírus à medida que nos aproximamos do torneio”, afirma Čeferin. Diante da incerteza, o dirigente afirma que “é importante darmos às cidades sedes e governos todo o tempo que pudermos para que nos deem um quadro preciso do que acontecerá em junho e julho.

Por outro lado, o presidente da UEFA avisa que “os adeptos são uma parte importante do que torna o futebol tão especial”. “É assim para o Euro como para qualquer outro desporto”, reconhece, e considera que “temos de nos dar o máximo de espaço possível para permitir o seu regresso aos estádios”.

Em qualquer caso, a Uefa aposta na flexibilidade nas decisões sobre o torneio, adaptando-se aos desafios e às circunstâncias em que se encontram as diferentes cidades.