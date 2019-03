Um dos carros mais rápido de sempre é… elétrico

“É o carro mais poderoso, para andar na estrada, a sair de Itália”. Quem o classifica assim é a BBC, que esteve presente no Salão Internacional Automóvel de Genebra. O conhecido jornal alonga-se e afirma que “quando a competição inclui Ferrari e Lamborghini, é uma medalha de honra”.

O Pininfarina Battista custa dois milhões de libras (mais de 2 milhões de euros) e o hypercar, visto que supercarro já não é suficiente, é a novidade 100% elétrica apresentada em Genebra.

For those of you who asked for a better view of the car. This white #Battista is on display at the @PininfarinaSpA site. The blue was my favourite but I now think the white is even more stunning.. Watch when you have a leisurely couple of minutes… Don’t fast forward. Savour it! pic.twitter.com/1iH5yt8oTk

— anand mahindra (@anandmahindra) March 6, 2019