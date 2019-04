Um golo que valeu 98 mil euros e outras apostas no ‘derby’ da Taça de Portugal

O golo de Bruno Fernandes que deu a vitória por 1-0 do Sporting frente ao Benfica na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, e que garantiu o apuramento dos ‘leões’ para a final diante do FC Porto, rendeu aos apostadores da Betclic, 98 mil euros, segundo um comunicado da empresa.

No total foram registadas mais de 1.000 apostas, antes do início da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, em como a camisola 8 do Sporting marcaria um golo.

No lado do Benfica, João Félix, registou mais de 678 apostas em como faria o ‘gosto ao pé’, e partia à frente de Bruno Fernandes, na categoria de primeiro jogador a marcar no derby, com 235 apostas contra as 148 feitas no jogador leonino.

No entanto, foram mais aqueles que acreditaram que Bruno Fernandes marcaria e que a sua equipa vencia, com 658 apostas feitas neste sentido, face às 206 feitas num golo de João Félix e respetiva vitória encarnada. Com o decorrer do encontro a tendência verde e branca cresceu, com 640 apostas a serem feitas num golo de Bruno Fernandes, face às 103 feitas em João Félix.

A eliminação do Benfica fez ainda com que aqueles que apostaram nos encarnados não ganhassem qualquer coisa como 120 mil euros em prémios.