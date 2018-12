O Rio Frio situa-se junto aos estuário do rio Tejo e do rio Sado, numa região que esteve até há dois milhões de anos integrada pelo próprio estuário do rio Sado e onde a ocupação do homem remontará ao Paleolítico Inferior.

No site da própria Herdade do Rio Frio destaca-se que o território foi “visitado pelos gregos e fenícios que terão sido responsáveis pela introdução da cultura da vinha na região”.

“A sua ligação ao estuário do Tejo levou a que, nos séculos I a V dC, os romanos se instalassem no território e tirando proveito das águas calmas deste rio, ricas em peixe, e das condições naturais locais, criassem o importante Centro de Produção Industrial de ânforas designado como “Porto de Cacos” ou “Canto das Adegas” e classificado como “sítio de interesse público nacional” com uma área de quase 200 hectares no centro da Herdade”, acrescenta a informação oficial da empresa.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor