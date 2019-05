Uma reação célere à tragédia

As infraestruturas rodoviárias na Madeira melhoraram de forma significativa nos últimos 30 anos. No entanto, os acidentes acontecem, mesmo nas regiões e países com as melhores condições de segurança. Quando as vítimas são muitas e visitantes de outros países, como aconteceu no acidente no qual 29 turistas alemães perderam as vidas em Santa Cruz no mês passado, a tragédia ganha atenção adicional.

A prevenção rodoviária é um dos grandes desafios nacionais. O país tem um número excessivo de mortes na estrada. Tivemos melhorias significativas neste campo, mas também alguns retrocessos nos últimos anos.

No entanto, o que sobressaiu no rescaldo de Santa Cruz não foi este aspeto. Foi outro, mais positivo e que também é importante:_o reconhecimento dos líderes europeus pelo trabalho feito no terreno pelas equipas portuguesas. A chanceler Angela Merkel agradeceu a essas equipas, que disse estavam a trabalhar em circunstâncias muito difíceis.

Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia , agradeceu aos serviços de emergência e às autoridades da Madeira “pela sua ação célere”.

No meio de uma tragédia tão grande foi reconfortante ver demonstrada e reconhecida a capacidade dessas equipas de minorar os efeitos.

Como país e Região de turismo, uma das coisas que fazemos melhor é receber bem. É bom ver que sabemos lidar bem com os nossos hóspedes tanto nas horas de felicidade como nas de tristeza.