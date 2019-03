Uma sociedade mais igual

A data é assinalada todos os anos no calendário e relembrada pela comunicação social, decisores, sociedade civil. A 8 de março, Dia Internacional da Mulher, celebra-se não só a mulher, mas também todas as suas conquistas no plano social, político e económico, numa sociedade sempre em mutação e (ainda) a necessitar de equilíbrios na igualdade de género. A verdade é que, mais de 100 anos depois da instituição deste dia e não obstante todos os progressos feitos desde então e enfrentados tantos obstáculos em busca desse equilíbrio, hoje como ontem continuam a existir razões para lutar por uma sociedade mais igualitária.

Assinalar o dia 8 de março é também não esquecer o real estado a que a nossa justiça chegou, com um magistrado que elabora acórdãos excessivamente brandos sobre violência doméstica e para com os agressores e muito críticos para com as vítimas e o papel da mulher. É bom também não esquecer as palavras que ficam nestes acórdãos e que dizem respeito a pessoas e a vidas, e que são sobre mulheres que têm de viver com as sentenças deste juiz, que, com terror rotineiro das suas decisões, desculpam ou diminuem atos inqualificáveis.

Cerca de 41% das pessoas vítimas de violência doméstica em Portugal têm menos de 50 anos e 86% são mulheres. Só nas poucas semanas decorridas de 2019, já morreram 12 mulheres vítimas deste tipo de crime. A violência doméstica é um dos mais terríveis flagelos da sociedade portuguesa e um dos problemas que mais afetam o género feminino. Infelizmente, não é o único.

É inegável que a precariedade atinge muito mais mulheres do que homens no mundo do trabalho. É inegável a desigualdade salarial entre géneros: as mulheres recebem, em média, menos 225 euros por mês do que os homens. A mulheres têm uma escolaridade média superior à dos homens, mas entram no mercado de trabalho em condições piores do que estes. As mulheres gastam mais do dobro do tempo do que os homens em trabalho não pago, sobretudo trabalhos em casa.

Hoje, dia 8 de março realiza-se em Portugal uma greve de género, promovida pela rede 8 de março. A organização apela à mobilização contra a violência e a desigualdade e os preconceitos e a uma greve ao trabalho assalariado, ao trabalho doméstico e à prestação de cuidados, ao consumo de bens e serviços e greve estudantil.

Curiosamente, esta iniciativa é apoiada pelas Mulheres Socialistas e pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, pela frente esquerda, a mesma que governa Portugal e de quem se espera responsabilidade e capacidade de mudança. As mulheres precisam de ações concretas, de um apoio efetivo nas suas decisões profissionais e pessoais. É isso que esperam de um governo. Entretanto, são já vários os sindicatos que efetuaram os pré-avisos de greve. Veremos a que ponto chega a hipocrisia da esquerda, associando-se a estes protestos à solução governativa que integram.