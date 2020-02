UMinho lança repositório de dados de investigação

A Universidade do Minho apresenta esta segunda-feira, 17 de fevereiro, o Data RepositóriUM, um novo serviço para partilhar, publicar e gerir dados de investigação. Esta é uma das iniciativas com que a instituição assinala o seu 46.º aniversário no Salão Medieval da Reitoria em Braga.

A cerimónia conta com as intervenções do reitor, Rui Vieira de Castro, do presidente do Conselho Geral, Luís Valente de Oliveira, e do presidente da Associação Académica, Rui Oliveira e tem como pontos altos o tradicional cortejo académico, a entrega do Prémio de Mérito Científico, a atribuição de títulos de Professor Emérito e a entrega dos diplomas de reconhecimento aos funcionários mais antigos, dos prémios escolares e das cartas doutorais.

Na ocasião será também atribuído o doutoramento Honoris Causa ao professor de Medicina galego Angel Carracedo. E interpretados momentos musicais pelo Coro Académico da UMinho, acompanhado pelo Quinteto de Metais do Departamento de Música da UMinho, sob a direção de Sílvio Cortez.

A UMinho foi pioneira no estabelecimento de um repositório institucional em 2003, tendo desde então vindo a promover o acesso aberto e a ciência aberta. Pretende-se agora consolidar um plano de intervenção para a gestão de dados de investigação, disponibilizando alguns serviços e ferramentas de suporte, como o Data RepositóriUM.

O Data RepositóriUM está assente na plataforma open source Dataverse (dataverse.org), desenvolvida e disponibilizada pela Universidade de Harvard. É utilizada por mais de meia centena de instituições académicas e científicas de todo o mundo.