Unbabel eleita uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company

A startup de origem portuguesa Unbabel foi eleita como uma das empresas mais inovadoras do mundo em 2020 pela revista tecnológica norte-americana Fast Company – World’s Most Innovative Companies for 2020. A empresa ocupa o terceiro lugar da lista na categoria “Enterprise“, foi esta terça-feira anunciado, 10 de março.

“O ano passado foi completamente transformador para o negócio, com grandes avanços na tradução automática, adoção de produto e adoção por grandes clientes”, salientou o presidente executivo da Unbabel, Vasco Pedro, citado em comunicado. Para Vasco Pedro, o reconhecimento significa “a validação” de uma “visão abrangente: disponibilizar o apoio centrado no cliente para todos os clientes em qualquer idioma”.

No final de 2019, a Unbabel foi eleita como a maior scaleup portuguesa em 2019 no ranking da aceleradora de startups BGI no relatório sobre o ecossistema português de empreendedorismo.

Em setembro de 2019, a empresa fechou uma ronda de financiamento ‘Série C’ no montante de 60 milhões de dólares, liderada pela Point72 Ventures, juntamente com a e.ventures, Greycroft e com a Indico Capital Partners, elevando para 91 milhões de dólares o investimento total captado.