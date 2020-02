Unicâmbio expande balcões no aeroporto de Casablanca

A Unicâmbio vai abrir em 2020 um segundo balcão no aeroporto Mohammed V, em Casablanca, Marrocos, anunciou em comunicado a agência líder de câmbios de Portugal.

Esta decisão surge na sequência de ter ganho um novo concurso internacional, batendo as propostas de uma empresa marroquina e de uma multinacional que também já tinha presença no local.

“O novo espaço da Unicâmbio vai ficar localizado no piso 0 do Terminal 2, enquanto o anterior, inaugurado em março do ano passado, está no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Mohammed V”, refere o comunicado.

“Somos uma empresa portuguesa que está a bater-se de igual para igual com multinacionais. Ganhar este concurso, depois de termos conseguido ganhar o do ano passado, coloca-nos no bom caminho rumo a uma internacionalização sustentada e bem planeada”, afirma o administrador Carlos Lilaia, satisfeito com os resultados do primeiro balcão.

Esta operação surge numa altura em que cada vez mais portugueses escolhem Marrocos como destino de férias. Segundo os dados da Turismo de Marrocos, mais de 51 mil portugueses visitaram o país, só no primeiro semestre de 2019, o que representa um aumento de 24 por cento face ao período homólogo de 2018.

Os números da Organização Mundial do Turismo colocam ainda Marrocos como o destino de eleição no continente africano, com 12,3 milhões de chegadas de turistas internacionais, à frente do Egipto (11,4 milhões) e África do Sul (10,4 milhões).