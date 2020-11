Unilever reforça portefólio com alimentos à base de plantas. Vendas devem chegar aos mil milhões de euros

A Unilever vai reforçar o portefólio de alimentos de origem vegetal alternativos à carne e laticínios. Com esta nova estratégia, a multinacional espera atingir uma nova meta de vendas globais de mil milhões de euros nos próximos cinco a sete anos.

De acordo com a nota divulgada às redações, esta quarta-feira, esta nova meta vai além daquela estabelecida para este ano — 200 milhões de euros —e será impulsionada pelo lançamento da marca The Vegetarian Butcher, bem como de alternativas veganas de marcas como Hellmann’s, Magnum e Olá.

Esta nova estratégia faz parte da iniciativa “Future Foods”, lançada com dois objetivos principais: ajudar as pessoas a transitarem para dietas mais saudáveis e, assim, contribuírem para a redução da pegada ambiental da cadeia alimentar.

Hanneke Faber, presidente da divisão de Foods & Refreshment da multinacional, afirma que “sendo a Unilever uma das maiores empresas alimentares do mundo, é seu dever contribuir para a transformação do sistema alimentar mundial. O nosso papel não é decidir o que as pessoas querem consumir, mas cabe-nos a nós apresentar soluções mais saudáveis e à base de vegetais que sejam acessíveis a todos. Estas metas são ambiciosas e abrangentes e demonstram o nosso compromisso para sermos uma força para o bem.”

Para além de inovar o portefólio de oferta de alimentos, a gigante agroalimentar espera também reduzir para metade o desperdício alimentar nas suas operações diretas (desde o fabrico até colocação dos produtos no ponto de venda) e duplicar a quantidade de produtos que fornecem uma nutrição positiva até 2025. Acresce ainda o compromisso de diminuir a quantidade de calorias e do teor de sal e açúcar em todos os seus produtos.