Universidade Católica lança pós-graduação online em Direito e Tecnologia, com aulas entre Março e Junho

A Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (UCP) anunciou uma nova pós-graduação que tem como objectivo «explorar alguns dos mais importantes desafios colocados pela tecnologia ao mundo jurídico».

Esta nova formação em Direito e Tecnologia começa em Março e tem aulas todas as Segundas e Terças-Feiras das 17 às 21 horas, até Junho, sempre em formato on-line. A UCP diz que a pós-graduação se dirige, principalmente, a «advogados, juízes, solicitadores, notários, juristas em geral, gestores e consultores».

Para dar as aulas, a UCP promete a presença de «académicos portugueses, internacionais e profissionais de renome nas diferentes áreas temáticas».

Segundo a universidade, a pós-graduação dará aos alunos uma «visão abrangente sobre áreas de intersecção entre o direito e a tecnologia» e fará com que estes sejam capazes de reconhecer «alguns dos mais importantes desafios colocados pela tecnologia ao mundo jurídico e em que medida o direito é capaz de dar uma resposta adequada aos mesmos».

As candidaturas estão abertas até 22 de Março e a inscrição custa 100 euros. O valor total desta pós-graduação é de 2250 euros; os alunos e ex-alunos da UCP têm um desconto de 10%, assim como os advogados e advogados estagiários inscritos no Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados.