Universidade do Minho compra biblioteca de Manuel António Braga da Cruz

Manuel António Braga da Cruz é pai de Afonso Manuel Braga da Cruz. Nascido em Tadim, Braga, em 1897 e falecido em 1982, formou-se em Matemática e foi professor do liceu nos Açores, Viana do Castelo e Braga. Homem de cultura, formou um espólio ao longo de décadas que se tornou a mais importante biblioteca particular sobre Braga.

O espólio ficará instalado em duas salas na zona onde se encontram acondicionadas as coleções particulares da Biblioteca Pública de Braga, no complexo do Largo do Paço.

Composto por cerca de 20.000 obras, muitas das quais raras, fruto de um trabalho de coleção levado a cabo por membros ligados à história da cidade, o espólio contém livros, manuscritos, folhetos e fólios de 1528 até à atualidade, incluindo um importante núcleo referente à história de Braga. Integram-no também publicações ligadas à literatura, história de Portugal, genealogia e heráldica, numismática, arte e azulejaria, matemática, física, química, ciências naturais, agricultura e vinhos.

A biblioteca congrega ainda um leque de publicações sobre direito romano, civil, administrativo, penal, comercial e canónico, bem como monografias de Lisboa, Porto, Coimbra, Guimarães, Barcelos, Gerês e Galiza e bibliografia dedicada à religião.

Do espólio fazem ainda parte livros sobre as antigas colónias, sobretudo S. Tomé e Príncipe, revistas dos séculos XIX e XX e vários dicionários.

A assinatura do contrato, no salão nobre do Largo do Paço, em Braga, conta com a presença do reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, de Afonso Braga da Cruz e do diretor da Biblioteca Pública de Braga, Elísio Maia Araújo.